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Bahçe sulama tartışması kanla bitti

Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren, komşusunun karısını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Bahçe sulama tartışması kanla bitti
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Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili dün tartıştığı komşusu Musa Şen'i tüfekle öldüren, eşi Nezaket Şen'i de yaralayan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan Nezaket Şen'in Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K, dün yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştığı komşusu Musa Şen ve eşi Nezaket Şen'e pompalı tüfekle ateş açmış, Musa Şen olay yerinde ölmüş, eşi Nezaket Şen ise ağır yaralanmıştı.

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