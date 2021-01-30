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Bahçe temizliği yapılırken fark edildi! KBRN ekipleri çıkardı

Aksaray'da apartman bahçesinde gömülü içi sıvı dolu 11 bidon bulundu. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, koruyucu kıyafetlerle 11 bidonu bulunduğu yerden çıkardı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 16:54 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:54
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Paşacık Mahallesi 1678. Sokak'ta 4 katlı apartmanda yaşayan H.B, bahçeyi temizlediği sırada gömülü bidonları fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, koruyucu kıyafetlerle 11 bidonu bulunduğu yerden çıkardı.

Bidonlar, incelenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bidonlardaki sıvının tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

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