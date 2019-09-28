Bahçede oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki askeri lojmanlarda oturan Yarbay U.D'nin oğlu K.D, bahçede oynarken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Vücudunun değişik yerlerinde şişlik ve kızarıklıkların bulunduğu belirtilen K.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.D'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, çocuğun böcek ısırması, kalp krizi veya alerjik rahatsızlık sonucu fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.