İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8592
  • EURO
    49,0002
  • ALTIN
    5743.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçedeki komşuları o anlara şahit oldu! 18 yaşındaki genç 5. kattan düştü
Güncel

Bahçedeki komşuları o anlara şahit oldu! 18 yaşındaki genç 5. kattan düştü

Aksaray'da ailesiyle birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairenin penceresinden düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralanırken, polis olayın intihar girişimi olup olmadığını araştırıyor.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Bahçedeki komşuları o anlara şahit oldu! 18 yaşındaki genç 5. kattan düştü
ABONE OL

A.S. (18) isimli genç Aksaray'da ailesiyle birlikte oturduğu 5. kattaki dairenin camından aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören bahçedeki apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreste inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde mi bulunduğu veya farklı bir konu olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.