MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Cumhuriyet bedava kazanılmış bir şey değildir. Her karış toprağı ile bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti herkesin ortak sevdası ortak değeridir
Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır
Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermeli. Alev alan çatılarını söndürmeli
Cumhur İttifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP ve İYİ Parti Türk milletine gelecek vadedemez
Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür. Hodri meydan Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı
Biz ekmek dedikçe ekmeksizler topluca saldırıyor
Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur. Sokakta hayır yoktur. Adım atacak yeriniz yoktur
Ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız
Türk ve İslam düşmanlığı kaygı verici durumdadır
Almanya'daki camiye polis baskını adi bir suikast girişimidir
Macron cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuştur
Batı ülkelerine artan İslam düşmanlığı alarm seviyesindedir
Macron ve havarilerinin düşeceği günler yakındır
Macron akli melekelerini kaybetmiştir
(Azerbaycan'ın vatan savunması) Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybetmedir
(ABD'nin S-400 tehdidi) ABD önce dost mu düşman mı, buna karar vermelidir
(Hatay'daki saldırı girişimi) ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkumuzu artırdı