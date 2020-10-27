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  • Bahçeli: (Hatay'daki saldırı girişimi) ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkumuzu artırdı
Güncel

Bahçeli: (Hatay'daki saldırı girişimi) ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkumuzu artırdı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'daki saldırı girişimiyle ilgili, 'ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkumuzu artırdı.' açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle: 

Cumhuriyet bedava kazanılmış bir şey değildir. Her karış toprağı ile bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti herkesin ortak sevdası ortak değeridir

Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermeli. Alev alan çatılarını söndürmeli 

Cumhur İttifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP ve İYİ Parti Türk milletine gelecek vadedemez

Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu meçhuldür. Hodri meydan Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı

Biz ekmek dedikçe ekmeksizler topluca saldırıyor

Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur. Sokakta hayır yoktur. Adım atacak yeriniz yoktur

Ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız

Türk ve İslam düşmanlığı kaygı verici durumdadır

Almanya'daki camiye polis baskını adi bir suikast girişimidir

Macron cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuştur

Batı ülkelerine artan İslam düşmanlığı alarm seviyesindedir

Macron ve havarilerinin düşeceği günler yakındır

Macron akli melekelerini kaybetmiştir

(Azerbaycan'ın vatan savunması) Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybetmedir

(ABD'nin S-400 tehdidi) ABD önce dost mu düşman mı, buna karar vermelidir

(Hatay'daki saldırı girişimi) ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkumuzu artırdı

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