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Güncel

Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP lideri Bahçeli, HDP kararı üzerinden eleştirdiği AYM için 'Kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır' dedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:26
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın iade edilmesine yönelik bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Mart 2021 tarihinde, HDP'nin kapatılma istemiyle hazırlanıp Anayasa Mahkemesi'ne sunulan iddianame usul eksikleri gerekçe gösterilerek anılan Başsavcılığa iade edilmiştir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır.

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