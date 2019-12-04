Bahçeli: Geçen yıl verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini beklemeye aldık
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.' dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." dedi.
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