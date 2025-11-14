İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Bahçeli, kendisiyle görüşmek isteyen şehit babasını telefonla aradı

Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

İHA14 Kasım 2025 Cuma 23:36
Bahçeli, kendisiyle görüşmek isteyen şehit babasını telefonla aradı
Muratlı ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılan şehit babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut'u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli'nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ünal Aykut ise konuşmasında, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.

