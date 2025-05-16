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Bahçeli kurban vekaletini Kızılaya verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Bahçeli kurban vekaletini Kızılaya verdi
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, kurban bağışıyla, açlıkla mücadele eden Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verdiği anımsatılan açıklamada, "Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze-Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti için "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, bakanlardaki "Kızılay bağış hesapları", EFT veya havale, yurt içinde 168, yurt dışında ise 0090 212 390 38 00 numaralı "Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı" ve ülke genelindeki Türk Kızılay şubelerine ulaşılabileceği bildirildi.

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