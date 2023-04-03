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Bahçeli: Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir' dedi.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Bahçeli: Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir
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MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in fefatının 26. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Mayıs seçimlerinin "eşik" olduğunu belirten Bahçeli, "Cumhuriyet'in kuruluşundan 6 yıl önce doğan Türkeş Bey'in siyasi mücadelesi ve emanetleri çok şükür 100'üncü yıla erişmiştir. Önümüzdeki Türk ve Türkiye Yüzyılı da cumhurun iradesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni beklemektedir" dedi.

Bahçeli mesajına şöyle devam etti:

"Milli birlik ve kardeşliğin simgesi dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk ve Türkiye sevdalıları olacaktır. Zira Türkeş Bey'in çağrısı ve fikri çehresi de buydu. Partimizin 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış, hem de toplumsallaştırmıştır. Milletin ve devletin her alandaki temel sorunları düşünce kalıbına oturtulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. 1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, kurucusu Türkeş Bey'le tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği kaldığı yerden onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır.

Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir."

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