Bahçeli'den sert sözler: Akşener iyice çuvalladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Yeni yüzyılın eşiğinde yeni yol haritası belirlendi. Hamd olsun dev uyandı ağaya kalktı. Bu başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye gelişmeleri yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Türkiye sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur. Yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa gidip geleceğinize sahip çıkacak mısınız? "Sana söz baharlar gelecek" diyen vaat edenlerin kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz?

Aziz milletim istiklalimizi müdafaa etmek için sıra sizde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için sıra sizde. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için sıra sizde. Zillet İttifakı'nı sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza, milli haklarımıza sahip çıkmak için sıra sizde.

Koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır.

Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisidir.

Biz yalan ve yıkım failleriyle mücadeleden kaçmayacağız.

AKŞENER'E SERT TEPKİ

CHP'den İYİ Parti'ye HDP'sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.

Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçi bırakmıştır. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.

Masadan kalkan ve geri oturarak milleti kandıran İYİ Parti Başkanı iyice çuvallamıştır.