Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

06 Nisan 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 10:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomik saldırılar, 104 amiralin bildiri adı altındaki muhtıra girişimi Koronavirüs lie mücadele gibi birçok başlığa değinen Bahçeli "Kirli hesap yapanların mahcup ve mağlup olacağı günler çok uzak değil" dedi



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Aşılama çalışmaları memnuniyet verici bir düzeydedir. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapanmayacağız. Virüs bizim irademizden güçlü değildir."