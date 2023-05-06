CANLI Bahçeli: Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadediyorlar. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar.

Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir.

Nereye gittiğini bilen bir geminin hızını kesecek bir rüzgar yoktur. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz Cumhur İttifakı'yız.

Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözü yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır, iftiradır. Zillet ittifakı, Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor.