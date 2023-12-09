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Bahçeli 'Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi'ne katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde açılan “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Bahçeli 'Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi'ne katıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Kültür ve Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen "Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi"ne katıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen hazırlanan sergide, kara kalem çalışmalarıyla çizilen Türk kültür ve sanatına dair eserler yer aldı. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Metehan, Yavuz Sultan Selim ve Kürşad gibi Türk liderler, Mimar Sinan, Farabi, İbn-i Sina gibi Türk kültür ve Sanat dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Türk tarihi açısından simgesel değerler taşıyan bozkurt, çift başlı kartal gibi figürlerin kara kalem çalışmaları yer aldı.

Sergilenen çalışmaları inceleyen Bahçeli ise resmedilen eserler hakkında bilgilendirme aldı. Bahçeli daha sonra resim çalışmalarını sergileyen sanatçılarla oturarak sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde açılan sergi 17 Aralığa kadar devam edecek. Sergiye birçok parti üyesi ve milletvekili katılım sağladı.

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