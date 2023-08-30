İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,568
  • EURO
    28,9105
  • ALTIN
    1654.09
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
ABONE OL

MHP'nin sosyal medya hesabından, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kurtuluşun Zaferi 30 Ağustos" başlığıyla Bahçeli'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"101 yıl evvel tarihin akışını değiştiren 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın nihai mükafatı olan kutlu zaferimizi asla lekeletmeyeceğiz, dün defettiklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz.

Zaferimiz kutlu olsun, dilerim ki nice büyük zaferler müstakbelde aziz milletimizle buluşsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahraman gazilerini, muhterem şehitlerimizi, cesaret ve fedakarlık abidesi ceddimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.