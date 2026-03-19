MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Türkmen yetim çocuklara yönelik bayram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören çocuklara gönderilen kıyafet ve ayakkabılar büyük sevinç yarattı. Yetim çocuklar, Bahçeli'ye duygusal bir teşekkür videosuyla karşılık verdi.

BAHÇELİ'DEN ANDHOY'DAKİ YETİM ÇOCUKLARA BAYRAM ÖNCESİ DESTEK

'TEŞEKKÜR EDERİZ DEVLET DEDE'

MHP lideri Bahçeli'nin Afganistan'da bulunan, Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdunda eğitim gören yetim çocuklara, Bayram öncesi göndermiş olduğu temel ihtiyaçları ve kıyafetleri için, Andhoy da eğitim gören yetim çocuklar, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini ifade ederek, "Teşekkür ederiz Devlet dede" diyerek sevinçlerini dile getiren bir video paylaştı.