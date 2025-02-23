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Bahçeli'den AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne anlamlı hediye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin bugün Ankara'da gerçekleşecek olan 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne anlamlı bir hediye gönderdi.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2025 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Bahçeli'den AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne anlamlı hediye
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MHP'den yapılan açıklamada, parti lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne bir hediye gönderdiği bildirildi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN AK PARTİ'YE ANLAMLI HEDİYE

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderildiği belirtilen açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir." denildi.

Kongreye gönderilen hediyenin anlamlı olduğuna dikkat çekildi. MHP Lideri Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 adet gül, İstanbul'un Fethi'ni hatırlatan 1453 adet karanfil, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı ve AK Parti'nin 23 yıllık iktidarını temsil eden 23 beyaz orkide gönderdi.

MHP'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

"Bu anlamlı armağan:

*1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni,

*1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni,

*Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

*23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."

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