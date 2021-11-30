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Bahçeli'den Azerbaycan'daki helikopter kazası şehitleri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA30 Kasım 2021 Salı 19:39 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:40
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Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 14 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür. Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genelkurmay Başkanı'na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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