Bahçeli'den Azerbaycan'daki helikopter kazası şehitleri için taziye mesajı

AA 30 Kasım 2021 Salı 19:39 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:40

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 14 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür. Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genelkurmay Başkanı'na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."