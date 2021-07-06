6 Temmuz 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 12:30

TBMM'de, MHP Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı.

"ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK"

CHP'ye sert çıkan ve kim terörle mücadelede azimle irade sergiliyorsa onlara CHP'nin saldırdığına vurgu yapan Bahçeli, "Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, asla kabul etmiyoruz" dedi.

"MERT BİR DEVLET ADAMIDIR"

"Kim söylemiş Sayın Soylu 'yalnız' ve 'kimsesiz" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terör örgütüyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Terör odaklarına hayranlık besleyenlerin hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değil.