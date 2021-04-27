Bahçeli'den Biden'a 'S-400' ve 'F-35'li rest! ''Bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır''

27 Nisan 2021 Salı 10:47 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Canilerin kökünü kazıyana kadar mücadeleden dönüş yoktur

Hainler kaçacak delik arıyor, hainlerin kanlı defterleri dürülecek

Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun

Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka seçenek kalmamıştır

Ersin Tatar papağan değildir, hak savunan cesur yürektir. Kıbrıs milli bir bekadır

ABD Başkanı, sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna onarımı uzun yıllar alacak ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun yalan, stratejik ortaklığın masal olduğunu ayan beyan göstermiştir

Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400'ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz, peşinen söylüyorum, sonucu ne olursa olsun tamdır