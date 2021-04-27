Bahçeli'den Biden'a 'S-400' ve 'F-35'li rest! ''Bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Canilerin kökünü kazıyana kadar mücadeleden dönüş yoktur
Hainler kaçacak delik arıyor, hainlerin kanlı defterleri dürülecek
Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun
Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka seçenek kalmamıştır
Ersin Tatar papağan değildir, hak savunan cesur yürektir. Kıbrıs milli bir bekadır
ABD Başkanı, sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna onarımı uzun yıllar alacak ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun yalan, stratejik ortaklığın masal olduğunu ayan beyan göstermiştir
Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400'ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz, peşinen söylüyorum, sonucu ne olursa olsun tamdır