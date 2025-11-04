Bahçeli'den ''Cumhur İttifakı'' mesajı: Sorunları çözeriz, milletin hizmetindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

MHP olarak nefes alır gibi çalışıyor Milletimizin her insanına gönlümüzü açıyoruz. Siyasi faaliyetlerimizi adanmış yüreklerimizle sürdürüyoruz.

9 Ağustos 2025 tarihinden 27 Eylül 2025 tarihine kadar 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla geçerletirdik.

Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız milletimizin hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.

İsrail Gazze soykırımını alçakça sürdürüyor. Siyonist eşkıyalar dur durak bilmiyor. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK'A TEPKİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar işbirliği göreceksiniz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğidir. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır.

"SORUNLARA MEYDAN OKUYAN, CESARETLE YALÇIN KAYA GİBİ DURACAĞIZ"

Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz. Biz milli birlik ve beraberliği kıyamete kadar sürdürmenin kararlığındayız. Hayat ve siyaset, adeta kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir denizdir. Yorulan, korkan, kaçan değil, sorunlara meydan okuyan, cesaretle yalçın kaya gibi duracağız.

"HEDEFİ SABOTE ETME ÇABALARI BİZİM NAZARIMIZDA YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur.

Fesat zihniyeti hortlak gibi dolaşmaya başlamış, terörü geçim kapısı gibi telakki ettiklerini teyit etmişlerdir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN MUTLU TÜRKİYE'DİR"

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

"İTTİFAKTA ÇATLAK YOK"

MHP ile Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı yok. Çatlak var demekten bıkmalıdırlar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar.