30 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Cumhuriyetin 102. yılına özel tablo

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu özel bir tablo hediye etti.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 00:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

