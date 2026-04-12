Bahçeli'den İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile telefonla görüştü, görüşmede Bahçeli, Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

EVİNDE RAHATSIZLANMIŞTI

Birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği belirtildi. 7 Nisan'dan bu yana tedavi altında olan sanatçıya, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon (kolesistit) tanısı konulduğu ve antibiyotik tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETMİŞTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olan ve tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.