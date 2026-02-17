İSTANBUL 17°C / 6°C
  Bahçeli'den İsrail'e ilhak tepkisi: İki devletli çözüm iklimini zehirliyorlar
Güncel

Bahçeli'den İsrail'e ilhak tepkisi: İki devletli çözüm iklimini zehirliyorlar

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işgalci İsrail'in insan hakları ihlaline devam ettiğini söyledi, 'İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür. İki devletli çözüm iklimini zehirliyorlar' dedi.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 10:35 - Güncelleme:


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İnsanlık tehlikeli bir girdabın ortasındadır. Bir yanda iç savaşlar kanlı çatışmalar istikrarsız coğrafyalar diğer yanda mazlumların feryadı gariplerin iç çekişi masumların mağduriyetleri söz konusudur.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen 62. Güvenlik Konferansı, uluslararası düzenin yıkım sürecinde olduğunun yoğun tartışmalarıyla geçmiştir. Bir nevi malumun ilanına da sahne olmuştur

"İSRAİL'İN İLHAKI HÜKÜMSÜZDÜR"

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar, soykırım suçunun farklı kanallardan işlediğinin kanıtıdır. Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatın barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI DUYULMAYA BAŞLANDI"

Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında fikir birliği temennimizdir.

Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.


