24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6723
  • 6,1992
  • 272.621
  • 103744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
 
Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır.
 
Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.
 
Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakârlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır.
 
Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir.
 
Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır.
 
Cenab-ı Allah’tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz milletime ve Türk-İslam alemine hayırlı Cumalar diliyor, bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul depremi açıklaması: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul depremi açıklaması: İçimin sıkılmasının nedeni bu

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA