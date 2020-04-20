Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:47

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır."

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