İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9387
  • EURO
    7,5407
  • ALTIN
    376.213
  • BIST100
    98431.9
Güncel

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Tehdit büyük, tehlike her yerdedir. Ülkemiz virüse muazzam bir iradeyle direnmektedir.' dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:47
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Bakanı Soylu'dan vatandaşa videolu mesaj

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.