Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

Bahçeli, Twitter hesabından Miraç Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

Miracın hem bir mucize hem de manevi bir muvaffakiyet olduğunu belirten Bahçeli, miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, mesajında, "Mucize beşerin harcı değildir ancak Hak Teala'nın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekanlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler." ifadesine yer verdi.

Miracın yükselişin en kutlusu, en kutsalı, vuslatın en görkemlisi, en güzeli olduğunu aktaran Bahçeli, "Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz. Peygamberin bizlere mirasıdır. Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ün harap ve bitap düştüğünü belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mukadderatımızın mihrabı Türk ve İslam yurtları durgunluk ve sukut içindedir. Mukaddesat düşmanları kibrin, kindarlığın, kifayetsizliğin ve küstahlığın izindedir. Manevi toparlanmanın, maddi doğrulmanın miracına tutunmamız şarttır. Mehabet yerine mahvın eline düşenler, karanlık senaryolara figüranlık edenler, hıyanet refakatçisi kesilenler, haktan yana poz verip hayasızlığın ileri karakolluğuna özenenler kenara itilmeden, gündemden çekilmeden, siyaseten çürütülmeden Türk-İslam dünyasına huzur gelmeyecektir. Kalpleri ile dilleri arasında uçurumlar bulunan, taktıkları maskelerin altında günahkar yüzler taşıyan, iyi gibi görünüp kötülüğe hizmet eden kim varsa günü saati geldiğinde maşeri vicdana hesap vereceklerdir. Melanetin Truva atlarının iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır.

Temennim milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmaktır. Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş göstermektir. Miraç doğruya, doğruluşa, manevi bir doğuşa adım adım vasıl olmaktır. Bunu hak eden gönüllere, Miraç'ın ruhuyla dolup taşan vicdanlara selam olsun. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Miraç Kandili'ni yürekten kutluyorum. Duanın miracına erişmeyi af ve merhametin miracına layık olabilmeyi, Allah'a kulluk görevlerimizi, millete hizmet sevdamızı vicdan imbiğinde damıtarak yerine getirmeyi içtenlikle diliyorum."