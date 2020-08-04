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MHP Lideri Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak, 'CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz' dedi

04 Ağustos 2020 Salı 14:51 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 14:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönündeki haberler sonrasında karışan CHP kulisleri ve alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti;

"İNCE'NİN SİYASİ HEDEFLERİNİ DOKUMASI CHP'NİN KANINA DOKUNUYOR"

Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor.

"KAYNAYAN TENCERE KAPAK TUTMAZ"

CHP'de sular durulmaz. nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar türkiyenin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor.

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