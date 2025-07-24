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Bahçeli'den orman şehitleri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'deki yangında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ile 5 akut gönüllüsü için taziye mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Bahçeli'den orman şehitleri için taziye mesajı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 orman şehidi için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor.

Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında beşi orman işçisi beşi de AKUT gönüllü olmak üzere maalesef on evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

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