Bahçeli'den provokasyon uyarısı: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçmektedir. Bayram CHP için kucaklaşma yerine kutuplaşmaya dönüşmüştür. Provokasyonlardan kaçınılmalıdır.

Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır.

Yargıtay CHP ile ilgili kararı vermelidir

Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak için attığımız Terörsüz Türkiye-Bölge hamlesi yeni güvenlik konseptimizin miladıdır.

Küresel sistemin öngörülemez gidişatın coğrafyamızdaki izdüşümü ise siyonist yayılmacılığın heba ve hevesleridir. Coğrafyamız ifrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yürütülen İsrail'in parçalara bölerek siyonistliği hayata geçirmesiyle karşı karşıyadır.

Hedefinde Türkiye olan varsa unutulmasın, bu milletin imanla iradesi her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir.

ABD fena halde bocalamakta. Boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymaktadır. Trump her geçen gün halkının desteğini kaybediyor. İsrail ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırıyor. Diğer yandan ise Batı Şeria'da terör estiriyor

Oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır. Kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir.

"ABD SAVAŞI KAYBETMİŞTİR"

Trump'ın konuşmalarından savaşı kesin bir şekilde kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savunurken, zaaflarını ortaya koymaktadır. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı ABD askerlerinin sürdürmesi ve kazanmasını beklemesi akla ve mantığa aykırıdır.

ABD unsurlarının üst düzey komutanları buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump itiraz edeni görevden almaktadır.

ABD askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. ABD'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. İsrail ise ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken, diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinlileri evlerinden atın demiştir.

BAHÇELİ: DOĞU AKDENİZ'DE HUZUR ARANIYORSA TÜRKİYESİZ OLMAZ

Balkanlarda istikrarlar, Kafkaslarda düzen Türkiyesiz kurulamaz. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiyesiz olmaz

Daha fazla bu savaş devam etmemeli. Trump mademki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor o halde savaşı bitirsin.

Bölge halkı nefes alsın, insanlık daha fazla endişe etmesin.

İnsanlığın huzuru için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. ABD derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir.

"TÜRK SİYASETİNİ KİRLETEN KİŞİLER SİYASETTEN TEMİZLENMELİDİR"

Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir