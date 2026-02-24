MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan açıklamalar:"ALLAH'A İMAN GERİCİLİKSE BİZ DE GERİCİYİZ"
Manevi erime küresel salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocukları düşünmeliyiz.
Okullarda ramazan etkinlikleri doğru. MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış. MEB'in Ramazan Genelgesi'ni tebrik ediyoruz. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz
Ramazan ayımızı sulandırmaya, sorgulamaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın, haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepemize tasımızı attırmayın
Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı?
Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye hedefiyle devlet ve millet kudreti teyit edilmiştir. Yeni yüzyılın rotası belirlenmiştir. Meclis inisiyatif almış, siyasi partilerin çoğu meseleye olumlu yaklaşmıştır.
Milli Dayanışma Komisyonu, üstlendiği rol ile ezberleri bozmuştur. Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı.