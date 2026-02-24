İSTANBUL 14°C / 6°C
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
  • Güncel
  • Bahçeli'den Ramazan Genelgesi'ne destek: Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz
Bahçeli'den Ramazan Genelgesi'ne destek: Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vererek, 'Okullarda ramazan etkinlikleri doğru. MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış. MEB'in Ramazan Genelgesi'ni tebrik ediyoruz. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz. Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı?' diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

24 Şubat 2026 Salı 10:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan açıklamalar:

"ALLAH'A İMAN GERİCİLİKSE BİZ DE GERİCİYİZ"

Manevi erime küresel salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocukları düşünmeliyiz.

Okullarda ramazan etkinlikleri doğru. MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış. MEB'in Ramazan Genelgesi'ni tebrik ediyoruz. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz

Ramazan ayımızı sulandırmaya, sorgulamaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın, haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepemize tasımızı attırmayın

Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı?

Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye hedefiyle devlet ve millet kudreti teyit edilmiştir. Yeni yüzyılın rotası belirlenmiştir. Meclis inisiyatif almış, siyasi partilerin çoğu meseleye olumlu yaklaşmıştır.

Milli Dayanışma Komisyonu, üstlendiği rol ile ezberleri bozmuştur. Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı.

