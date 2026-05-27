MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü şehitliğini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkücü şehitlerimiz rahmetle, minnetle, hürmetle yad etmek üzere bir aradayız. Her yılın 27 Mayıs'nda gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, aynı duada birleştiğimiz, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediğimiz bir hatırlayış meclisidir.

Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanından ilçe başkanlıklarına, milletvekilliği sorumluluğundan ülkü ocaklarına kadar bu hareketin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri üzerine kuruludur. Bundan dolayı her ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir.

Değerli dava arkadaşlarım; şehadet bizim inancımızda tükeniş değil direniştir. Şehitlerimiz batılın zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşun ve dosdoğru yaşayarak hepimize örnek olan ve peygamber efendimize komşu olan, olma duası taşıyan yiğitlerdir.

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: Ülkücü şehitlerimiz Al Bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç hilalli sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa orada yeniden hayat bulacaktır pic.twitter.com/wOOHlU4HaK — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 27, 2026

"HER BİRİ HAİN KURŞUNA TEBESSÜMLE YÜRÜDÜ"

Şehitlerimiz adıyla ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olmaktadır. Ocaklarımızda dua dua çoğalan emanetleriyle nesilden nesile büyüyen aziz milletimize vakfedilmiş iradedir.

Kimi üniversite yurtlarında kimi öğrenci yurtlarında kimi dar ağacının gölgesinde imtihan edildi. Lakin her biri hainin kurşununa tebessümle yürüdü.

Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden ana kucağından baba ocağından dünyada ne varsa ellerinin tersiyle ittiler. Ülkücü şehitlerimiz ülkü ocaklarının sönmeyen ateşinde daima yaşayacaktır.

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: Ülkücü şehitlerimiz Al Bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç hilalli sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa orada yeniden hayat bulacaktır pic.twitter.com/wOOHlU4HaK — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 27, 2026

"HER BİRİ TERTEMİZ YAŞADI ŞAHİDİZ"

Ülkücüler çakıllı yolların, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış korkularını arkalarında bırakmış dava arkadaşlarıdır. Mücadelede saf tutan ülkücülerdir. Ülkücülük bir ömür taşınacak en büyük şereftir.

Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik beraberliğini dirlik ve düzenini son nefesimize dek gözeteceğiz.

Nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Her biri tertemiz yaşadı, şahidiz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."