25 Şubat 2020 Salı10:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

(Almanya'daki ırkçı saldırı) Irkçı saldırılar kaygı verici boyutta. Türk milleti ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına her zaman uzaktır. Hiç kimse bize medeniyet dersi vermeye bilirkişilik yapmaya, parmak sallamaya kalkışmamalıdır.

Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur.

Türk milliyetçiliğini kim karalıyorsa hainlerle iş birliğine giren köksüzlerdir.

Varlık ve birlik mücadelesi veren Avrupa Türklerinin her daim yanındayız.

(İdlib'de Mehmetçiğe hain saldırı) İdlib kanlı bir kazana dönmüştür. Dökülen şehit kanlarının yerde kalmayacağını biliyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

Elbette bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak Türkiye için zaruridir.

İdlib ekseninde altı çizilmesi gereken muamma, rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilip çekilmeyeceği meselesidir.

İdlib'de zalimler kaçtıkları yere kadar kovalanacaktır. Zalim Esed döktüğün kanların bedelini damla damla ödeyecektir.

Türkiye'nin İdlib'deki varlığı hakkıdır, haklıdır. Rusya'nın Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır.

(HDP Kongresi) PKK'nın yan kolu HDP'nin kongresindeki rezillikler rahatsız etmiştir.

Demek ki HDP'nin CHP'ye yönelik cesur olun, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim dayatması karşılık bulmuştur.

HDP Türksüz anayasa diyor, aynısını CHP de istiyor. HDP, PKK/YPG diyor aynı çıkmazda CHP de var. Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır.

Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka soruşturma açmalıdır. Herkes aklını başına alsın bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir.

Bizim Viyana Büyükelçiliğine atanan şahısla ilgili ortak hiçbir noktamız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir.