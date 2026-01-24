İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Bahçeli'den terör örgütü SDG'ye ayrık otu nitelemesi: Suriye'den tamamen söküp atılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada SDG/YPG'yi sert tepki gösterdi. Bahçeli, örgütün Suriye'den bütünüyle temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ayrık otu tarlayı sarar' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, tv100'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumlu olduğunu ifade ederek, "Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet" dedi.

"SDG/YPG SURİYE'DEN TAMAMEN SÖKÜLÜP ATILMALI"

Kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

