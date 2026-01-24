MHP Lideri Devlet Bahçeli, tv100'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumlu olduğunu ifade ederek, "Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet" dedi.

"SDG/YPG SURİYE'DEN TAMAMEN SÖKÜLÜP ATILMALI"

Kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.