MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı.

Devlet Bahçeli, TV100 ailesine basın camiasında sürdürdüğü başarılı faaliyetler için teşekkür etti.

BAHÇELİ'DEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kabulde, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının, beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını aktaran Bahçeli, "Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının" altını bir kez daha çizerek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu kaydetti.

Bahçeli, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğine ancak yakmanın "Bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz" anlamını taşıdığına dikkati çekti.

Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli, barış ikliminin artık vücut bulması için MHP olarak samimiyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitirilmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğine işaret ederek, bu çalışmalara istisnasız şekilde destek vermelerinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu kaydetti.

Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla gezdiği görüntüleri yakın zamanda televizyonda izlediğini belirten Bahçeli, bu görüntülerin dahi yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini dile getirdi.

Bahçeli, vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini vurguladı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

Görüşmede, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven de başta Diyarbakır olmak üzere, bölgede yaşayan tüm vatandaşların, terörü bitirmek üzere sergilediği duruştan ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduğunu, bunu bizzat gözlemleyerek tecrübe ettiğini aktardı.