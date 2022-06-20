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Bahçelievler Belediyesi ile İBB arasında gerginlik

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında, ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
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Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma yerine gelen İBB ekipleri, parkın yanında bulunan Büyükşehir Belediyesince istimlak edilerek yıkılan konutların yerinde ve parkta kendilerinin yakın zamanda çalışma başlatacaklarını öne sürdü.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri de İBB'ye ait olan yerde değil, halihazırda belediyelerine ait parkta temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Parktaki çalışma nedeniyle ekipler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya vatandaşların da dahil olmasıyla İBB ve Bahçelievler Belediyesi zabıtaları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olaya müdahale eden Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Helin Görgül ile CHP'li Meclis Üyesi Rüştü Oğuz, durumu yatıştırdı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, İBB ekiplerinin itirazına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

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