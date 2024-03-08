Bahçelievler Belediyesinin yeni dönem projeleri tanıtıldı... Bakan Bak: Tatile giden değil, bize çalışan adam lazım

Bahçelievler Belediyesi, yeni dönem projelerini ve AK Parti meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bazı AK Parti İstanbul milletvekilleri, yeniden aday olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ilçe başkanları ile bazı vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, Bahçelievler'in AK Parti'nin kalesi olduğunu, 5 yıl daha Hakan Bahadır'la yola devam edeceklerine inandıklarını söyledi.

Belediyelerle bağımlılıkla mücadele için yakın çalıştıklarını ifade eden Bak, "En önemli mücadelelerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızı, gençlerimizi spor salonlarına, yüzme havuzlarına getirelim ve onlara gerçek Türkiye'yi, büyüyen Türkiye'yi gösterelim. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan döneminde spor devrimi yaşamaktadır. Avrupa'nın en büyük spor tesisleri, en büyük organizasyonlar Türkiye'de." şeklinde konuştu.

Bak, kentin yeniden AK Parti belediyeciliğine dönmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İstanbul, muradına kavuşsun. Algı siyaseti değil, tatile giden değil, yatan değil, bize çalışan adam lazım. Depremde çalışan adam lazım, selde çalışan adam lazım, sokaklarda çalışan adam lazım. İstanbul, 5 yıl boyunca makus talihini yenemedi, 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz de İstanbul'un 1994'te gerçek belediyecilikle tanıştığını, Recep Tayyip Erdoğan'la belediyeciliği öğrendiğini dile getirdi.

Kentin Erdoğan öncesinde hava kirliliği, susuzluk ve çöp gibi sorunlarla anıldığını ifade eden Demiröz, gerçek belediyecilik hizmetleriyle tüm sorunların çözüldüğünü belirtti.

Demiröz, ilçe belediyelerinin çalışmaları olmasaydı İstanbul'un çok daha kötü durumda bulunacağını anlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin pişman olduğunu söyledi.

- HAKAN BAHADIR, YENİ DÖNEM PROJELERİNİ ANLATTI



Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, 5 yıllık döneminde sayısız hizmetlerde bulunduklarını belirterek, vaatlerinin yüzde 98'i dışında 13 yeni projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bahadır, halka verdikleri iki sözü İBB yüzünden yerine getiremediklerini ifade ederek, Büyükşehirden kar yağışı dolayısıyla tuz aldıklarını, onun da kumlu olması nedeniyle işe yaramadığını dile getirdi.

Sosyal yardımlarla halkın yanında olduklarını belirten Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda komşularımıza 165 milyon lira sosyal yardım, yaklaşık 200 bin komşumuza yardım kartı, 150 bin öğrencimize kırtasiye desteği, 15 bin üniversite öğrencisine yaklaşık 55 milyon lira burs verdik. Bizim Esnaf Proje'mizle, ilçemizdeki küçük esnafımıza 165 milyon lira katkı sağladık. Bu paranın tamamıyla Bahçelievler ilçesindeki esnaftan alışveriş yapıldı ve esnafımızın yüzü güldü. BiKariyer merkezimizle 7 bin komşumuzu iş sahibi yaptık. 2019'dan bugüne Bahçelievler'de 15 yeni parkı hizmete açtık, 5 kentsel dönüşüm ofisimizle ilçemizdeki 23 bin binadan 8 bin 900'ünün yenilenmesini sağladık. Şimdi, emeklilerimize 12 bin lira destek müjdemizi açıkladık. Üniversite öğrencilerimize ulaşım desteğimizi başlatıyoruz."

Bahadır, yeni dönem için hazırladıkları sanat merkezi, kütüphaneler, sınava hazırlık, etüt ve gençlik merkezleri, kadın gelişim ve yaşam merkezi, Hanımeli Butik Tasarım ve Üretim Merkezi, gastronomi merkezi, İkinci Bahar Kıraathanesi, Kültürbüs, sosyal tesisler, kent korusu ve çocuk parkları gibi projelerin tamamını vaktinden önce yerine getireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Bahçelievler Meclis üyesi adayları tanıtıldı.

