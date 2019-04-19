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Bahçelievler D-100'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarptı

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

  • DHA
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Kaza sabah saatlerinde D100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.  Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti. Sürücüleri uyarmak için otomobillerinin arkasında bekleyen iki kadına, Armağan Eryılmaz'ın kullandığı  araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadınlar için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. 
 

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