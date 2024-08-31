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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi

Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde bir kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki silahlı saldırılara ilişkin yayın yasağı getirildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gece saatlerinde Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen ve 5 kişinin yaralandığı, yine Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyenlere yönelik 1 kişinin öldüğü silahlı saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında savcılık, sulh ceza hakimliğinden olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaş yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Öte yandan, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye yönelik silahla ateş edilmiş, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmada10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • silahlı saldırı
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