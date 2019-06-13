Bahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangın

Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir iş merkezinin 8. katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir üst kata da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.