Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.