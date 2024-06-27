İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama
Güncel

Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 07:03 - Güncelleme:
Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama
ABONE OL

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.