İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8191
  • EURO
    50,2673
  • ALTIN
    6074.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçelievler'de 6 katlı binada şüpheli yangın: 2 kişi gözaltına alındı
Güncel

Bahçelievler'de 6 katlı binada şüpheli yangın: 2 kişi gözaltına alındı

Bahçelievler'de evsizlerin kaldığı kentsel dönüşüm için boşaltılan 6 katlı binada yangın çıktı. İçeride kalan kişileri itfaiye ekipleri kurtarırken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Bahçelievler'de 6 katlı binada şüpheli yangın: 2 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Oktay 1 sokakta sabah saatlerinde kentsel dönüşüm için boşalan 6 katlı binada yangın çıktı. İçeride kalan evsizler tarafından çıkarılan yangın kısa sürede büyüdü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride mahsur kalanları kurtararak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası polis ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

"İÇERİDE BİRİLERİ YATIYORMUŞ"

Olay anını anlatan Aydın Kaya, "Evden giderken baktım burada dumanlar var. İçeride insanlar bağırıyor. El fenerlerini yakıp kurtarın diyorlar. İtfaiye, ambulans ve polisler geldi. İçeride birileri yatıyormuş. Onların hiç haberi yok. Onları itfaiye kurtardı. Bina boş. Tinerciler, sokakta kalanlar vardı herhalde" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.