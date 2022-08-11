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Bahçelievler'de ana isale hattı patladı

Bahçelievler'de kazı çalışması sırasında ana isale hattında patlama oldu. Tazyikli su apartman boyu kadar yükseldi. İş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
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Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu temizledi, balkonları su basan apartman sakinleri de kovalarla suyu aşağı boşalttı. Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.

Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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