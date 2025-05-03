Bahçelievler'de boşaltılan binadan taşlar yola düştü: 1 yaralı

Siyavuşpaşa'da, sakinleri tahliye edilen bir binanın 4 ile 5'inci katlarındaki balkonları çöktü.

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlardan biri dökülen taşların isabet etmesi sonucu yaralanıp, yere düştü. Diğerleri ise çevreye kaçışarak, düşen taşlardan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çöken balkondan düşen taşların yoldan geçen bir kişiye isabet etmesi ve diğer kişilerin kaçışması yer aldı.