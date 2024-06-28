İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,809
  • EURO
    35,1466
  • ALTIN
    2456.81
  • BIST100
    10756.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bahçelievler'de çöken binadan bakın ne çıktı

Bahçelievler'de dün sabaha karşı kısmen çöken binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın enkazında yapılan çalışmalarda kolon ve beton parçalarındaki deniz kabukları dikkat çekti.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Bahçelievler'de çöken binadan bakın ne çıktı
ABONE OL

Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çekti.

Öte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi. Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü. 3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek. Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

  • bahçelievler inşaat
  • deniz kumu
  • deniz kabukları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.