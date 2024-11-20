Bahçelievler'de feci kaza! Dengesini kaybeden sürücü otomobilin altında kaldı

Mahmutbey Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden elektrikli skuterdeki 2 kişiden biri, dengesini kaybederek yola düştü.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 KLA 81 plakalı otomobilin altında kalan skuter kullanıcısı ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.