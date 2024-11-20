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Bahçelievler'de feci kaza! Dengesini kaybeden sürücü otomobilin altında kaldı

Bahçelievler'de skuterden düşerek otomobilin altında kalan kişi ağır yaralandı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Bahçelievler'de feci kaza! Dengesini kaybeden sürücü otomobilin altında kaldı
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Mahmutbey Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden elektrikli skuterdeki 2 kişiden biri, dengesini kaybederek yola düştü.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 KLA 81 plakalı otomobilin altında kalan skuter kullanıcısı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

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