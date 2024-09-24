Bahçelievler'de feci kaza! Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

D-100 kara yolu Bahçelievler mevkisi Topkapı istikametinde, 34 MK 0882 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.SURİYE UYRUKLU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundukları motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ali Elevi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Motosikletin ve ölen sürücünün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.