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Bahçelievler'de feci kaza: Takla attı, önce durağa sonra kamyonete çarptı

Bahçelievler, D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak önce otobüs durağına ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, durakta bekleyen bir kişi ise şans eseri kurtuldu.

DHA20 Mart 2024 Çarşamba 06:59 - Güncelleme:
Bahçelievler'de feci kaza: Takla attı, önce durağa sonra kamyonete çarptı
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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yol üzerinde Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Yasin Özçelik'in kullandığı 34 EIZ 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobil, önce otobüs durağına daha sonra da binanın önünde park halinde bulunan kamyonete çarptı. Otomobil sürücüsü Yasin Özçelik kazayı yara almadan atlatırken, otobüs durağında servis bekleyen kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler bu sırada kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özçelik'i otomobilden çıkardı.

Özçelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"KENDİMİ YOLA ZOR ATTIM"

Kaza anında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, "Burada servis bekliyordum. Oradan araç geldi kaldırıma çarptı, takla atarak buraya geldi. Ben Allah korusun, az kalsın altında kalıyordum. Kendimi yola zor attım" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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