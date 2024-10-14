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Bahçelievler'de İETT kazası: Yolcu dolu otobüs ağaca çarptı! Feci kaza kameraya yansıdı

Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı. Vatandaşların yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı kameraya yansırken yolcuların panik halde otobüsten indiği görüldü.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Bahçelievler'de İETT kazası: Yolcu dolu otobüs ağaca çarptı! Feci kaza kameraya yansıdı
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İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

FECİ KAZA OKULUN ÖNÜNDE OLDU

Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

Yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Uğur Kuşçu, kazanın otobüs durağına yakın bir noktada gerçekleştiğini belirterek, "Arkadan sıkıştıran bir araç yoktu, direk vurmuş. Kaza okulun önünde oldu. Allah'tan çocuklar içerideydi, kapının önünde değillerdi. Esnaf arkadaşlarla birlikte otobüsün içindeki yaralıları dışarı çıkardık." dedi.

Ekiplerin otobüsü kaldırma ve çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, sağ şeritte ilerleyen İETT otobüsünün bir anda yol kenarında bulunan ağaca çarptığı ve kaza sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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