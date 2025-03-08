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Bahçelievler'de kanlı infaz

Bahçelievler'de otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Bahçelievler'de kanlı infaz
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Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından zanlılar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelilerden S.Y'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sokağa giren Samet Aydın'ın aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçması yer aldı.

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